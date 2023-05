Volley: Finali di Coppa Under 14-16-15-17

Sono andate in scena nel corso dell’intera giornata di domenica, sui campi del palazzetto dello sport di Concorezzo, quattro finali di Coppa. In apertura si sono affrontate per la conquista della categoria Under 14 e Under 16 il settore rosa. A seguire, per la conquista dell’Under 15 e Under 17 quello maschile.

Ad aprire la mattinata sono state le atlete Under 14 schierate dai Diavoli Rosa e dal Vbest. Nella sfida per la conquista della Coppa è la società belluschese a partire forte aggiudicandosi il primo set (25-18). La reazione di Brugherio arriva nel secondo ma non trova seguito, è infatti Vbest a vincere il 3° e 4° e la Coppa con il punteggio di 3-1 (25-18; 17-25; 25-20; 27-25).

Il premio di MVP va a Greta Spadini, atleta del Volley Brianza Est.

