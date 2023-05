Violeta Parra, appuntamenti di musica e cabaret

Ritornano – anche nel mese di giugno – gli appuntamenti di musica e cabaret al VIOLETA PARRA di via Pio La Torre 3 a Beinasco, prima cintura di Torino.

Senza dimenticare sabato 18 la grande giornata interamente dedicata al Luigi Tempera, storico direttore artistico ormai, purtroppo, non più tra di noi.

La kermesse a lui dedicata si intitola “Blues and Jazz for Luigi”. Si comincia alle 17.30 con una Jam Session per poi proseguire con i vari gruppi in scaletta.

Insomma, un grande calendario di intrattenimenti ideati e curati da Piero Contu, vulcanico conduttore e direttore artistico della struttura.

