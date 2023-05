“Quarto Grado”. In conduzione Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero.

Il programma a cura di Siria Magri apre con il giallo di Stefania Rota, la donna trovata morta lo scorso 21 aprile nella propria casa, a Mapello (Bergamo). Per chi indaga, le ultime ore in vita della donna restano un mistero: è stata aggredita? E per quale motivo?

Al centro della puntata, anche la sconcertante vicenda di Alessia Pifferi, la 37enne milanese accusata di omicidio volontario aggravato, per aver lasciato morire di stenti la figlia Diana: una bimba di un anno e mezzo, abbandonata a sé stessa, in casa, per sei giorni consecutivi.

Dal carcere, la donna accusa madre e sorella, per non essere dalla sua parte e difenderla.