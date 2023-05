Luca Burgalassi: in radio e in digitale “Finding Love Again”

Dal 22 maggio è in radio e disponibile in digitale “Finding Love Again” (UDB Carousel Records), il nuovo singolo del cantautore, chitarrista e polistrumentista livornese Luca Burgalassi.

Il brano, che esce a tre anni di distanza dall’ultimo disco solista “Come To My World”, fa da apripista al nuovo album di inediti “Back To The Roots”, di prossima pubblicazione. Scritta, prodotta e arrangiata dallo stesso Luca Burgalassi, “Finding Love Again” è una rock ballad acustica intimista e minimale che parla del desiderio di rinascita dopo un periodo buio.

Il forte legame del cantautore toscano con la tradizione musicale d’oltreoceano viene messo a nudo in questo nuovo singolo ispirato alle “campfire country songs” americane, dove le chitarre acustiche, oltre a costituire l’ossatura dell’accompagnamento e la base dell’arrangiamento, dipingono in modo essenziale il tema della canzone; mentre gli strumenti squisitamente folk come il banjo, il mandolino, l’armonica e il violino ne enfatizzano l’atmosfera sognante, richiamando alla mente le immagini e le suggestioni di una natura incontaminata circondata da ampi spazi aperti.

