«La vita, il sogno» capolavoro di Pedro Calderón de la Barca, drammaturgo e studioso religioso spagnolo, portato in scena al teatro Franco Parenti di Milano dal 9 al 14 maggio , con rivisitazione del testo di Franco Loi.

La storia è qui ambientata nella città meneghina rappresentata da uno dei suoi luoghi simbolo, il Castello Sforzesco, dove i re e gli aristocratici dell’opera originaria, diventano Galeazzo Sforza e i nobili della sua cerchia.

Intrighi, amore, giochi di potere e dissidi tra padre e figlio muovono le pedine di un racconto scenico che allude a vicende della nostra vita pubblica e privata e ci invita a una riflessione sulle ragioni del potere, sull’esistenza e sulla libertà.

Gli Sforza per parlare di noi oggi, a Milano: una favola che racconta come superare l’insensatezza del vivere confrontandosi con problemi e idee che sono materia della nostra vita e dei nostri sogni.

La rivisitazione del regista Daniele Abbado dirige un cast d’eccellenza nel panorama nazionale molto noti anche sul piccolo schermo.

Una messa in scena in cui viene lasciato grande spazio alla poetica di Loi e alla sua scrittura, caratterizzata dalla scelta del dialetto, inteso non come folklore ma come lingua dell’esperienza e della poesia.

Un uso del dialetto non alternativo a quello dell’italiano, ma come attraversamento poetico totale. Questo nuovo allestimento sarà essenziale, scarno, di forte impatto emotivo e intessuto drammaturgicamente dagli interventi musicali di Simone Beneventi e impreziosito dalle luci disegnate da Angelo Linzalata.

Uno spettacolo che coinvolge e fa riflettere, che propone una partecipazione, non solo emotiva, a problemi e idee che sono costitutive della nostra vita e dei nostri sogni. –Franco Loi, poeta e saggista.

Biglietti: intero 30€; under26/over65 20€

infotel:02 59995206

biglietteria@teatrofrancoparenti.it

Durata spettacolo 1h 45min

