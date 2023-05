Isola dei famosi – Paolo Noise allo Zoo di 105

Paolo Noise, uscito lunedì dall’Isola dei famosi, è intervenuto nel corso dello Zoo di 105, il suo programma.

Quello che io ho constatato, e ne sono molto felice, è che quello che è uscito è quello che volevamo uscisse, che siamo delle persone normali e questo ha sdoganato finalmente l’immagine negativa che si ha dello Zoo, che siamo brutti e cattivi, e lo siamo, ma siamo anche esseri umani”

“Io per i prossimi 14 giorni potrò fare solo piccoli spostamenti, quindi ho dovuto fare le due ore per arrivare dall’Honduras a Miami, adesso mi sto riposando, poi andrò a New York dove mi dovrò fermare due giorni e da lì tornerò in Italia”.

