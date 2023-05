“Il vento sul paese”, il singolo di Niki Neve

Da venerdì 19 maggio è in radio “Il vento sul paese”, il singolo contenuto in “Inferno Grande” l’album di Niki Neve. Un brano cinico e affettuoso, scritto con Roberto Zanetti, che racconta un po’ di verità e di realtà: una storia, una musica suonata. Non c’è niente di patinato, è una foto delle cose come sono.

«“Il vento sul paese” è l’inizio – afferma Niki Neve – guardo in faccia le persone intorno a me, che non fanno altro che raccontarmi storie. Le loro. Storie che verranno dimenticate perché nel mondo della rappresentazione la fascia della realtà è rimasta scoperta. Faccio un passo indietro dal mio piccolo io e trovo un’epica intorno a me che è sempre stata lì e non me n’ero mai accorto.»

