Da Martedì 6 Giugno sarà disponibile in tutte le librerie “Il terzo non si scorda mai – lo scudetto vissuto dai tifosi” il primo libro dei Fius Gamer, noto trio di creator tra i più seguiti e amati in Italia nel mondo del calcio con oltre 3 milioni e mezzo di seguaci complessivi sui social tra YouTube, Tik Tok e Instagram.

Il libro in uscita per Sperling & Kupfer, già disponibile in preorder in tutti gli store digitali, celebra la vittoria dello scudetto del Napoli raccontata attraverso l’inconfondibile e originale voce appassionata dei Fius Gamer, tifosi azzurri sempre in prima linea per il Napoli ancor prima di essere creator da milioni di views.

