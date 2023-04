La Valsabbina Millenium Brescia vince la sfida di Pasquetta contro la Cda Talmassons e si qualifica ufficialmente ai Playoff Promozione.

Le leonesse raggiungono così Trento e San Giovanni in Marignano e, proprio contro quest’ultima, si scontreranno l’ultima giornata di Pool Promozione per stabilire chi delle due avrà il fattore campo nello scontro che si ripeterà in semifinale, con le romagnole avanti di due punti (61 contro 59).

Per le friulane, la sesta giornata sarà da cardiopalma: la squadra di coach Barbieri aprirà il weekend venerdì 14 aprile in uno scontro diretto contro Busto Arsizio (53 punti entrambe) e vincendo da tre punti avrebbe la certezza di raggiungere la terza fase; ogni altro risultato lascia aperte molteplici porte, con Montecchio (53 punti e trasferta a Sassuolo) e Mondovì (52 e trasferta a Martignacco) ancora in corsa.

