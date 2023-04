Tutti Insieme in Cucina, il nuovo cooking show

Su Real Time arriva “TUTTI INSIEME IN CUCINA”, un nuovo cooking show in cui le famiglie cucinano direttamente dalle proprie case in collegamento con lo Chef stellato Anthony Genovese. In onda dal 17 aprile, dal lunedì al venerdì alle 19:20 e disponibile in streaming su discovery+.

Collegate dalle proprie case, le famiglie – ma anche coppie, amici, o single – si mettono alla prova ai fornelli per dimostrare le proprie doti culinarie cucinando insieme allo Chef Anthony Genovese.

Un nuovo cooking show che unisce gli italiani: seguendo passo passo le indicazioni che lo Chef condividerà con loro dalla sua postazione, le famiglie dovranno portare a termine le preparazioni dei due piatti del giorno. Oltre alla pratica, verranno messe alla prova anche nella teoria: durante la cucinata lo Chef, con un divertente quiz, testerà le loro conoscenze culinarie.

