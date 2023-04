Per chi ha creatività da vendere o idee chiare che vanno nella direzione del rispetto della natura. Per chi è sostenibile in ogni azione che compie ogni giorno e per chi, anche, vuole mettersi alla prova per la prima volta con attività ecologiche a 360 gradi. E poi per chi, come noi, ritiene che la Sostenibilità sia uno stile di vita che riguarda l’ambiente, il sociale, l’economico e la nostra quotidianità.

Insomma, davvero nessun limite per partecipare alla nuova iniziativa di CEM Ambiente – #ScattaSostenibile – il contest social che, dal 14 aprile al 19 maggio, per 5 settimane, sarà attivo sui canali Facebook e Instagram della società.

