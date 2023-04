Peter Bence, con «the awesome piano», arriva sul palco dell’Arcimboldi di MIlano il 22 Aprile, ore 21.

Ha rivoluzionato il modo in cui si suona il pianoforte abbattendo le barriere tra la musica classica e quella pop, grazie a uno stile espressivo e moderno davvero unico, tanto da diventare un punto di riferimento assoluto per le nuove generazioni di pianisti: Peter Bence è uno dei più importanti musicisti della scena strumentale ed è il nuovo fenomeno

mondiale del crossover.

Con i video delle sue composizioni inedite e dei suoi arrangiamenti originali per pianoforte di grandi successi pop (da Bad di Michael Jackson ad Africa dei Toto, passando per Don’t stop me now dei Queen, Cheap Thrills di Sia e tantissimi altri) ha conquistato il pubblico in tutto il mondo registrando oltre 1 miliardo di visualizzazioni e dimostrando di essere uno straordinario pianista, compositore, arrangiatore e interprete a 360 gradi.

Dopo il successo planetario ottenuto sui social, Peter Bence si è confermato anche dal punto di vista discografico: il suo primo disco “The Awesome Piano” ha debuttato al primo posto su iTunes nella categoria Instrumental Music e ha raggiunto l’undicesimo posto nella classifica di Billboard.

La dimensione live è quella in cui l’artista ungherese riesce a esprimere al meglio tutta la sua arte grazie al suo coinvolgente e inconfondibile stile di suonare il pianoforte, con un

senso del ritmo travolgente che ha abbattuto la distanza tra il palcoscenico e la platea.

PETER BENCE

Il suo talento è innegabile e lo dimostra il suo percorso artistico; infatti, a partire dall’età

di soli 2 anni, riproduceva già ad orecchio le sigle dei suoi cartoni animati e film preferiti

sul pianoforte verticale dei nonni, a 7 anni viene ammesso alla prestigiosa accademia Franz Liszt e firma la sua prima composizione influenzato da Mozart e Chopin.

Una scaletta di successi avvenut soprattutto attraverso i social medi, lo porteranno a riempire importantissimi palchi in tutto il mondo, tra cui anche il nostro teatro Arcimboldi.

www.teatroarcimboldi.it

Spettacolo ore 21

Biglietti da 36 euro a 215 euro con il Vip back

