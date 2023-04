Paolo Cevoli sarà in scena con Andavo ai 100 all’ora

Dal 14 al 17 aprile Paolo Cevoli sarà in scena al Teatro Celebrazioni d Bologna con il suo nuovo spettacolo, Andavo ai 100 all’ora.

“Andavo ai 100 all’ora”, cantava Gianni Morandi nel suo primo singolo del 1962, e l’attore comico prende spunto da questa canzone per riflettere su come sono cambiate le cose in questi ultimi anni. Paolo Cevoli, classe 1958, nonno con due nipotini all’attivo, immagina di raccontare ai figli dei suoi figli com’era la vita quando lui era un bambino.

Allora accadevano cose che oggi sembrano assurde: non c’era internet, i telefoni avevano la rotella, la TV era in bianco e nero e non c’erano il “politicamente corretto”, la raccolta differenziata e gli apericena. Lo spettacolo è un racconto personale che attraversa tutta la vita di Paolo Cevoli fino ai giorni nostri non per dire che “una volta era meglio”, anzi, al contrario, per indagare le nostre radici e fare ironia su noi stessi.

