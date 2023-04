Monopattini: casco obbligatorio per i maggiorenni?

“Regione Lombardia si è già mossa da tempo, con una Proposta di legge approvata in Consiglio regionale e inviata in Parlamento, che introduce l’obbligatorietà del casco anche per i maggiorenni, l’obbligo di copertura assicurativa per tutti e la frequenza di un corso di abilitazione per i conducenti minorenni”.

Lo afferma Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, commentando il risultato plebiscitario del referendum di Parigi che ha sancito lo stop al noleggio dei monopattini elettrici.

