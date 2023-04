E’ accaduto nel distretto di Sheopur, in Madhya Pradesh, nella mattinata indiana di oggi.

Pare che il deceduto Brajesh Prajapati fosse teso perché non poteva proseguire gli studi universitari in una grande città, dato che le condizioni economiche della sua famiglia non erano all’altezza dell’Istituto.

Prajapati si è fatto scoppiare in bocca un petardo ‘sutli‘ mentre era in bagno, intorno alle 9 del mattino. Dopo aver sentito il rumore, i suoi familiari sono accorsi. Hanno trasportato il ferito in ospedale, dove i medici lo hanno dichiarato morto.

Hridyesh, il fratello maggiore del defunto, ha raccontato che Brajesh era bravo negli studi e studiava scienze naturali in un’università locale. Ha dichiarato che le condizioni finanziarie della famiglia non erano buone e che non potevano mandare Brajesh in una grande città a studiare.

