FUJIFILM è pronta a mostrare tutta la sua potenza foto e video.

Da metà maggio a metà dicembre 2023 di città in città, da Nord a Sud dell’Italia, il Roadshow farà tappa nei più apprezzati punti vendita cine-foto. Gratuito e aperto al pubblico, il Roadshow è organizzato in incontri dedicati alla Serie X e al sistema GFX, in cui lo staff di professionisti

Fujifilm sarà presente e disponibile per il touch & try e per svelare le peculiarità dei prodotti, rispondendo a tutte le domande sui due sistemi.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia