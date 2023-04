Franco Lucente: a Milano Area B non funziona

“Ormai è evidente: a Milano Area B non funziona e area C è percepita dagli automobilisti come una fastidiosa, ingiusta e dispendiosa gabella”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, a margine della sottoscrizione dei protocolli d’intesa con le Forze dell’ordine e le Forze armate per la libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico.

“Da sempre – ha aggiunto Lucente – sono contrario a ticket e restrizioni che ricadono unicamente sui pendolari e sulla gente che lavora”. E in tal senso, l’assessore ha chiesto un incontro con il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per discutere della questione e provare a condividere un percorso alternativo in ambito trasportistico, in grado di armonizzare le esigenze della sostenibilità con quelle di chi deve raggiungere quotidianamente il capoluogo per lavorare.

