Champions League, il ritorno dei quarti di finale

Continua la UEFA Champions League 2022/2023. Tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile, il ritorno dei quarti di finale della massima competizione europea live su Sky Sport e in streaming su NOW.

Martedì, alle 21, il derby italiano tra il Napoli di Luciano Spalletti e il Milan di Stefano Pioli al Maradona (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW), mentre il Chelsea ospiterà il Real Madrid a Stamford Bridge (Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Bayern Monaco-Manchester City (Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW).

Sempre alle 21, a San Siro in campo l’Inter contro il Benfica: il match sarà visibile attraverso l’App Prime Video di Amazon, disponibile per i clienti Sky anche su Sky Q e Sky Glass per abbonati al servizio Amazon Prime.

