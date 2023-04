Venerdì 7 e sabato 8 aprile, appuntamento con la ventinovesima giornata della stagione 2022/2023 della Serie A TIM.

Venerdì dalle 21 appuntamento con Milan-Empoli su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue sabato dalle 12.30 con Udinese-Monza su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 16.30 sarà la volta di Atalanta-Bologna, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Studi Sky Sport – venerdì appuntamento con “Sky Calcio l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Veronica Baldaccini, Alessandro Costacurta, Paolo Condò e Walter Zenga in collegamento da Torino. Sabato, Giorgia Cenni e Fabio Tavelli guidano “La Casa dello Sport Day” per approfondire i temi del match della giornata, insieme a Stefano De Grandis e Lorenzo Minotti in collegamento da Udine.

