The Dark Side of The Moon – 50th Anniversary Tour

Dopo il grande successo riscosso la scorsa estate al Teatro Valle dei Templi e all’Anfiteatro di Zafferana Etnea, i Pink Floyd Legend tornano in Sicilia con il tour celebrativo i 50 anni dall’uscita di The Dark Side of the Moon incassando un doppio sold out: a Catania, venerdì 17 al Teatro Metropolitan, e a Palermo sabato 18 al Teatro Golden.

Uno degli album più iconici di sempre, The Dark Side of the Moon negli ultimi cinquant’anni è stato uno dei dischi più venduti di tutti i tempi con oltre 50 milioni di copie ed è ampiamente considerato come uno dei più influenti della storia della musica: The Dark Side of the Moon è entrato nel mito anche per la tecnica di registrazione, per i temi proposti, per la sua bellezza e, per certi versi, anche per la semplicità delle melodie, che segna l’inizio della maturità artistica dei Pink Floyd

