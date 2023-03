Dal 4 aprile al 7 aprile 2023, al Teatro Vascello di Roma va in scena:

RAGAZZE AL MURO, che ha segnato il debutto a teatro di Eleonora Danco.

Un testo a due personaggi, visionario, comico e contemporaneo.

Una fermata d’autobus in una strada abbandonata e poco identificabile se non fosse per il prato di cicche e le tracce di rifiuti: cartacce spazzate dal vento, lattine di coca-cola

schiacciate, qualche volantino elettorale.

Fari di macchine che ogni tanto illuminano al loro passaggio. Al centro della scena spiccano due barili: uno un po’ più alto e arrugginito, l’altro più basso, un contenitore per la birra alla spina.

Due ragazze aspettano un autobus, la matta Sonia e l’ingenua Maria.

Un autobus che forse non prenderanno mai. Sonia e Maria, profondamente sole, ascoltano della musica in un pomeriggio qualsiasi, in una periferia qualsiasi, incapaci di uscire dal proprio tracciato percorso.

Scritto in slang romano è il primo testo di Eleonora Danco che firma con Ragazze al muro nel 1996 il suo debutto sulla scena nazionale.

Dopo ventitré anni dall’ultima replica e ventisei da quando è stato scritto Ragazze al muro è un testo estremamente attuale, uno spettacolo comico, divertente, con ritmi e tormentoni e al tempo stesso tratta la solitudine delle periferie e l’adolescenza, attraverso una scrittura visionaria, pittorica e, poetica.

Per info e ticket: promozioneteatrovascello@gmail.com o telefonare a 06 5881021,

Prezzi intero € 25, ridotto over 65, under 26 e nostri convenzionati € 18, ridotto studenti €15.

