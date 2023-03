L’album Live at The Blue Note Milano – 20th Anniversary Edition sarà disponibile in tutti i negozi di dischi e sulle piattaforme streaming e download a partire da Venerdì 24 Marzo su Incipit Records e distribuito da Egea Music.

Si tratta di “una ripubblicazione dell’album del 2003 per celebrare i 20 anni della mia Orchestra e i primi 20 anni del Blue Note di Milano –racconta Nick The Nightfly– oggi questo disco era ormai introvabile.

Ho registrato un brano nuovo nell’album “That’s What Friends Are For” dedicato all’amicizia, a Mr Burt Bacharach e le sue indimenticabili canzoni. Nell’album ascolterete altri 4 suoi brani. Insieme a me in “That’s What Friends Are For” ci sono alcuni amici artisti che stimo da tanti anni: Sarah Jane Morris, Mario Biondi e Paolo Fresu”.

In programma due serate imperdibili venerdì 17 e sabato 18 marzo al Blue Note di Milano.

