Tornano in Italia Les Ballets Trockadero de Monte Carlo (o semplicemente Trocks), la straordinaria compagnia americana, composta da soli uomini, che sa coniugare tecnica impeccabile e incontenibile comicità.

Sul palco del Teatro Arcimboldi di Milano il 15 e 16 aprile 2023

Vero e proprio fenomeno di culto internazionale, i loro spettacoli impertinenti, esilaranti eppur rispettosi nei confronti del grande repertorio del balletto classico sono apprezzati tanto dalla critica quanto dal pubblico più vasto e popolare.

Il loro tratto distintivo è il saper accentuare con affetto, ironia e intelligenza i tratti più iconici del balletto classico, gli incidenti più comuni, le isterie delle più celebri étoiles ottenendo un risultato esilarante e irresistibile.

All’ironia si affianca una tecnica impeccabile in uno spettacolo di danza curato alla perfezione, eseguito da ballerini che, senza apparente fatica e difficoltà, volteggiano su scarpette da punta giganti con le loro solide fisicità maschili avvolte in vaporosi tutù.

Interpretano tutti i ruoli possibili, trasformandosi in cigni, silfidi, spiritelli acquatici,

romantiche principesse, principi maldestri o angosciate dame vittoriane.

In Italia Les Ballets Trockadero de Monte Carlo presenteranno un repertorio arricchito da nuove rivisitazioni in uno show che sarà sicuramente intenso, frizzante, divertente e leggero allo stesso tempo. Un piacere per lo spirito e per gli occhi. Let’s TROCKS!

Info tickets a partire da 28 euro: www.teatroarcimboldi.it

Il tour italiani nei prossimi teatri:

AOSTA TEATRO SPLENDOR – 13 aprile

MILANO TAM TEATRO ARCIMBOLDI – 15-16 aprile

ROVIGO TEATRO SOCIALE – 18 aprile

CREMONA TEATRO PONCHIELLI – 19 aprile

FERRARA TEATRO COMUNALE 20 aprile

LEGNAGO TEATRO SALIERI 22 aprile

BELLUNO TEATRO COMUNALE 23 aprile

