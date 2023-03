Un controverso progetto pilota a Kupang, capitale della provincia di East Nusa Tenggara, prevede che gli studenti delle medie e alcuni delle superiori inizino le lezioni quando ancora è buio.

Ogni mattina presto, in una città dell’estremo oriente indonesiano, si vedono adolescenti assonnati arrancare per le strade per recarsi a scuola.

Gli studenti partecipano a un controverso esperimento per far iniziare la giornata molto prima.

Le autorità affermano che il progetto, annunciato il mese scorso dal governatore Viktor Laiskodat, ha lo scopo di rafforzare la disciplina dei ragazzi. Secondo i genitori, però, i ragazzi sono esausti quando tornano a casa. Le scuole in Indonesia iniziano generalmente tra le 7 e le 8 del mattino.

“È estremamente difficile, devono uscire di casa quando è ancora buio pesto. Non posso accettarlo… la loro sicurezza non è garantita quando è buio”, ha dichiarato Rambu Ata ad una agenzia di stampa locale, madre di un ragazza di 16 anni.

Sua figlia Eureka ora deve svegliarsi alle 4 del mattino per prepararsi e andare a scuola in moto. “Ora ogni volta che arriva a casa è esausta e si addormenta subito”, ha detto Ata.

In Indonesia la scuola finisce di solito verso le 15.30.

“Non ha alcuna correlazione con lo sforzo di migliorare la qualità dell’istruzione“, ha dichiarato Marsel Robot, esperto di istruzione dell’Università di Nusa Cendana.

A lungo termine, la privazione del sonno potrebbe mettere in pericolo la salute degli studenti e causare un cambiamento nel comportamento, ha detto Marsel Robot.

“Dormiranno solo per poche ore e questo è un grave rischio per la loro salute. Inoltre, questo causerà loro stress e sfogheranno la loro tensione in attività magari incontrollabili”.

Anche il Ministero per l’emancipazione femminile e la protezione dell’infanzia e la Commissione indonesiana per la protezione dell’infanzia hanno chiesto una revisione della politica.

Uno studio del 2014 pubblicato dall’American Academy of Pediatrics raccomanda che i ragazzi delle scuole medie e superiori inizino le lezioni alle 8:30 o più tardi, per avere abbastanza tempo per dormire.

La modifica della regola di Kupang è stata contestata anche dai legislatori locali, che hanno chiesto al governo di cancellare quella che hanno definito una politica priva di fondamento.

Ma il governo locale ha mantenuto l’esperimento, nonostante le critiche, estendendolo anche all’agenzia educativa locale, dove anche i dipendenti pubblici iniziano la loro giornata alle 5.30 del mattino.

Rensy Sicilia Pelokilla, funzionaria pubblica , ha dichiarato che iniziare prima l’ha resa più sana, perché ora uò partecipare a sessioni di esercizi di gruppo nel suo ufficio che prima non prendeva in considerazione.

