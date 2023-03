Di proprietà dell’uomo più ricco dell’India, il marchio ha vissuto il suo periodo di massimo splendore mezzo secolo fa e punta a diventare un prodotto nazionale

A più di mezzo secolo dal suo lancio, una marca di cola che gli indiani bevevano abbondantemente negli anni ’70 e ’80 in assenza di Coca-Cola e Pepsi è pronta a tornare in auge.

Campa Cola sta per tornare sugli scaffali dei supermercati, rilanciata dal suo attuale proprietario, l’uomo più ricco dell’India, Mukesh Ambani.

La bevanda è diventata un nome familiare nella seconda metà del XX secolo, facendo leva sul patriottismo indiano in quanto bevanda analcolica prodotta da un’azienda indiana piuttosto che importata da multinazionali occidentali.

Lo slogan pubblicitario era “il grande gusto indiano”.

Uno dei motivi del successo delle vendite era la mancanza di concorrenza.

L’India aveva un’economia pianificata di tipo sovietico e le autorità inveivano contro tutto ciò che era occidentale. La Coca-Cola fu costretta a lasciare l’India nel 1977, dopo aver rifiutato l’ordine del governo di condividere la sua famosa formula segreta con le sue entità indiane. La Pepsi non era ancora arrivata.

In un Paese caldo e con una lunga estate, l’uscita della Coca-Cola creò un vuoto enorme che fu colmato dalla Campa Cola. Gli indiani sapevano che non era la “vera cosa”, ma rimaneva una delizia per le feste di compleanno e i ritrovi.

Gli esperti di marchi dicono che i marchi morti che suscitano nostalgia possono tornare in auge. È noto che Reliance Industries, che ha acquistato la bevanda l’anno scorso, intende riconfezionare il patriottismo precedente come nostalgia.

“Ho intenzione di comprarla e regalarla ai miei nipoti per mostrare loro il sapore della mia infanzia, il sapore della dolce innocenza”, ha dichiarato Arushi Patel, 60 anni, consulente per gli investimenti di Delhi.

Tuttavia, Reliance potrebbe faticare a coinvolgere gli indiani più giovani nel marchio.

“La cola definiva il consumismo in India 20 anni fa”, ha detto il pubblicitario e commentatore sociale Santosh Desai. Ora è il telefono cellulare a definire il consumismo”.

Inoltre, Coca-Cola e Pepsi sono onnipresenti in tutta l’India, fino al più piccolo villaggio. Anche nel deserto o nella foresta più remota i loro loghi sono dipinti sulle facciate e sui muri dei negozi. Distribuiscono le loro bevande attraverso 4-5 milioni di punti vendita al dettaglio, con i quali hanno un rapporto di lunga data e lo spazio migliore sugli scaffali.

“Il lancio di questo marchio è in linea con la strategia dell’azienda di promuovere i marchi indiani che non solo hanno un ricco patrimonio, ma vantano anche un legame profondo con i consumatori indiani grazie ai loro gusti e sapori unici”, ha dichiarato Reliance in un comunicato.

