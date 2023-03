Cosmodonna è il salone evento di riferimento per il pubblico femminile. Con oltre 20.000 accessi e 300 espositori, la precedente edizione ha confermato il fatto che Cosmodonna è stata ed è la risposta giusta ad un mondo, quello dedicato alla donna, in continua evoluzione in termini di consapevolezza e assertività.

Con una previsione 35.000 visitatori Cosmodonna è, senza dubbio, “the place to be”. Non solo stand, ma un contenitore di progetti e approfondimenti dove tutto parla della donna e delle sue infinite sfere di appartenenza: salute, beauty, fashion, impresa donna, arte, cultura e molto altro. Un’occasione di scambio culturale e una vetrina di tendenze.

Un luogo in cui le visitatrici saranno coinvolte a 360° in un’esperienza unica dove sarà per loro possibile imparare, divertirsi, scoprire e acquistare direttamente in fiera.

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook