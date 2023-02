Sono aperte le iscrizioni gratuite ai laboratori di teatro, public speaking, agli incontri di empowerment e alla redazione per produrre una Fanzine 2.0 grazie al progetto SCENA APERTA.

Parole, socialità e teatro, realizzato nell’ambito del bando di Regione Lombardia Giovani Smart – SportMusicaARTe rivolto ai giovani tra i 15 e i 34 anni nel territorio di Senago e comuni limitrofi, che proseguirà fino a settembre. Koinè cooperativa sociale è capofila del progetto realizzato con il Comune di Senago e Luna Rossa APS.

Il progetto è stato presentato a Villa Sioli a Senago martedì 7 febbraio.

Il progetto Scena Aperta prevede una serie di percorsi e incontri gratuiti gestiti da Koinè cooperativa sociale di empowerment, per fornire ai giovani occasioni di ascolto e promozione delle competenze e delle risorse del singolo individuo, d’aiuto in momenti di passaggio per supportare ragazzi/e a focalizzarsi su sé stessi e riappropriarsi delle proprie scelte.

Gli incontri individuali o di gruppo, saranno tenuti da professionisti con una formazione educativo – pedagogica e si terranno presso Hub Senago su appuntamento. Ulteriori momenti di confronto ci saranno grazie alla possibilità di creare fanzine 2.0, una piccola rivista in formato cartaceo e digitale che verrà poi distribuita sul territorio.

Un gruppo di ragazze/i sceglierà un tema intorno al quale sviluppare i contenuti della pubblicazione (approfondimenti, interviste, recensione, video, ecc.). Il laboratorio sarà tenuto da educatori professionali con competenze specifiche in ambito editoriale e digitale presso l’Hub Senago e in altri luoghi del territorio.

Le iscrizioni ai laboratori sono gratuite e si aprono fin da ora in HUB SENAGO: Via Mantica 16/b – Senago (MI) tel e Whatsapp 348 6517049 hubsenago@gmail.com

Sono previsti inoltre laboratori di teatro, public speaking, teatro counseling e una palestra per attori come occasioni di socializzazione e di sperimentazione attiva sia attraverso il linguaggio teatrale e performativo gestiti dall’associazione Luna Rossa Teatro a cui si possono chiedere informazioni via Whatsapp 3463862199

Il primo corso di Teatro – danza partirà il 15 febbraio e proseguirà ogni mercoledì fino alla fine di maggio. Il titolo del corso è “Pulling the silk out” ovvero “far uscire i preziosi materiali presenti in noi” destinato a chi vuole allenarsi o formarsi, evolversi o semplicemente trova piacere attraverso un lavoro energetico sia sulla danza che attraverso varie pratiche olistiche.

Alla fine del corso, rivolto ai maggiorenni si prevede la preparazione e l’allestimento di una messa in scena finale aperta al pubblico. Il corso sarà tenuto da Franco Reffo danzatore e coreografo e si terrà presso la sede di Luna Rossa APS, Via Risorgimento 47, Senago dalle ore 20.30 alle ore 22.30.

Per iscriversi contattare info@lunarossateatro.it, tel 3392623786

https://www.koinecoopsociale.it

