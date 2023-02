«La Maria Brasca», testo del novatese Giovanni Testori, al Teatro Franco Parenti

14 febbraio – 5 marzo 2023, con Marina Rocco, Mariella Valentini, Luca Sandri, Filippo Lai e con la grande regia di Andrée Ruth Shammah.

Per il centenario dalla nascita di Testori, Andrée Ruth Shammah crea il passaggio di testimone per ricreare il personaggio iniziato con Franca Valeri nel 1960.

Marina Rocco è l’attrice perfetta per far rivivere questo spettacolo, amatissimo dal suo autore, che, fra innumerevoli recite, venne a prendersi, poco prima di morire, gli ultimi interminabili applausi sul palcoscenico del Franco Parenti.

Andrée Ruth Shammah sente la necessità di tornare a questo testo come monito per il futuro, affascinata dalla volontà della protagonista di non cedere, di difendere tutto ciò che rappresenta la sua vita e ammaliata dal suo coraggio nel parlare di felicità:

Il testo si rivela estremamente attuale, in una costante vibrazione tra piacere e turbamento, fino alla conclusione: il dialogo diretto al pubblico, positivo, divertente, come ad esortarlo a vivere le proprie passioni con fiducia e leggerezza.

Le scene sono di Gianmaurizio Fercioni, tra le più belle disegnate in questi 50 anni dallo storico scenografo e fondatore dell’allora Salon Pier Lombardo. Le musiche sono di Fiorenzo Carpi e i costumi di Daniela Verdenelli.

Note di regia A.R.S.

La prima Maria Brasca di Giovanni Testori è stata Franca Valeri nel marzo del 1960. Trent’anni dopo Adriana Asti ha debuttato come Maria Brasca, con la mia regia, proprio dinanzi a lei. Alla prima di Milano, infatti, erano presenti entrambe. Adriana sul palco e Franca in prima fila.

Ad aprire lo spettacolo sarà la voce di Adriana Asti che canta la meravigliosa canzone

Quella cosa in Lombardia, creando un naturale passaggio di testimone per Marina Rocco.

Info e biglietteria02 59995206

da 18 a 38 euro

Durata spettacolo 1h 45 minuti con intervallo.

biglietteria@teatrofrancoparenti.it www.teatrofrancoparenti.it

Scopri altre novità di teatro su Dietro La Notizia.