“Quello che ho”, il primo singolo di Mauro Fiorin

È disponibile in tutte le piattaforme digitali “Quello che ho”, il primo singolo scritto dal Videomaker Sound design Mauro Fiorin e prodotto in stretta simbiosi con il producer di musica elettronica Giovanni La Tosa, meglio conosciuto per essere dietro interessanti produzioni indipendenti degli ultimi anni, tra la qual spicca il nome della violinista H.E.R..

Un primo brano cui mix & mastering è affidato all’affermato artista e produttore Eugene di un progetto di più ampio respiro, preludio di un EP, con un testo che porta a una riflessione su più aspetti dell’essere umano in un clima emotivo che prende vita dal suono elettronico e lo trasforma in ritmo e colore.

“Quello che ho” vuole essere un invito a pensare, sia alle cose che abbiamo già, dandogli il loro valore, sia al rapporto umano in relazione con se stessi e con gli altri.

“Quello che hai è quello che vuoi” oggetto o essere umano?

