l “treno pazzo” ha fatto la sua fermata finale.

Il leggendario rocker Ozzy Osbourne ha annunciato il suo ritiro dai tour.

Il frontman dei Black Sabbath, 74 anni, rinuncia a tutti i suoi prossimi spettacoli nel Regno Unito e in Europa quest’anno per continuare la riabilitazione dopo la chirurgia spinale.

In una dichiarazione condivisa sui social media giusto ieri, Osborne ha detto che non è più in grado di girare il mondo a causa dei danni che la sua spina dorsale ha subito in un brutto incidente quattro anni fa.

Scusandosi con i fan, Osbourne ha ammesso che “non avrei mai immaginato che i miei giorni di tour sarebbero finiti in questo modo.”

“Sono sinceramente onorato dal modo in cui tutti voi avete pazientemente tenuto i vostri biglietti per tutto questo tempo, ma in tutta coscienza, ora ho capito che non sono fisicamente in grado di fare le mie prossime date del tour europeo/ britannico, dato che so che non potrei affrontare il viaggio richiesto,” ha ammesso il cantante.

La rock star era stato dimesso da un ospedale di Los Angeles lo scorso giugno dopo aver subito quello che sua moglie Sharon Osbourne, 70, aveva descritto come “una grande operazione” che avrebbe “determinare il resto della sua vita.”

