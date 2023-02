Venerdì 24 febbraio ad Astràgali Teatro in via Giuseppe Candido a Lecce in scena “Mucchio!”, liberamente ispirato a uno dei maggiori lavori teatrali di Samuel Beckett “Fin de partie”.

Una coproduzione Therasiailgaragedellearti e Astràgali Teatro di Davide Morgagni sul palco con Fabio Zullino (assistente alla regia Valentina Sciurti, assistente di scena Elisa Maria Tondo).

Sopravvissuti a una non ben definita catastrofe, due figure attoriali giocano la loro pièce, come in testo beckettiano, rinchiusi, barricati in quello che pare un angusto spazio teatrale, non ancora rassegnati della fine del mondo.

Mucchio! è una partita già giocata. Si gioca per mera ripetizione, nel tentativo vano di uscire dallo stallo.

