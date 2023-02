Lilibet The Queen: l’evento “L’arte del tè con la regina”

All’ora del tè, si parla con le autrici di uno dei libri più venduti, “Elisabetta- L’ultima regina”, di Luisa Ciuni e Elena Mora (Cairo, € 16, pp 224), circondati dalle opere pop della mostra più intrigante in questi giorni a Milano, “Lilibet The Queen: ecco l’evento dal titolo “L’arte del tè con la regina”, che attende tutti i milanesi mercoledì 15 febbraio 2023 dalle 17,30 alle 20 in via Solari 72, alla Agostino Art Gallery.

Sia della rassegna dedicata a Elisabetta d’Inghilterra, morta l’’8 settembre scorso, sia del libro, distribuito anche con ‘Il Corriere della Sera’, si è parlato ampiamente.

Ora la Agostino Art Gallery di Cinzia Lampariello Ranzi e Christian Giulio Ranzi, offre un’esperienza plurisensoriale di tutto ciò che di english può attrarre i fans della ‘sovrana dei records”, compreso appunto un tè d’autore offerto nelle preziose ceramiche Geminiano Cozzi 1765 Venezia, collezione Lizzy Vuitton firmata da Endless, artista rappresentato dalla Galleria Cris Contini Contemporary.

