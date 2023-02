ITA Airways: volo aggiuntivo Roma Fiumicino – New York JFK

Per far fronte alla grande richiesta, ITA Airways rafforza l’offerta di collegamenti diretti tra Roma Fiumicino e New York JFK.

A partire dal 1° giugno 2023, sarà operativo il nuovo volo Roma Fiumicino – New York, con AZ 602 e AZ 603, che porta a 3 le frequenze giornaliere dalla capitale verso l’aeroporto internazionale John Fitzgerald Kennedy.

Considerando anche il collegamento operato ogni giorno da Milano Malpensa con destinazione New York JFK, con partenza alle ore 12.55 per atterrare alle ore 16.15 local time, salgono a 4 i collegamenti quotidiani offerti da ITA Airways tra l’Italia e la Grande Mela per un totale di 28 frequenze settimanali.

Operato da un Airbus A330, il nuovo volo AZ602 partirà tutti i giorni alle 9.15 da Fiumicino per atterrare alle ore 13.00 local time a New York. Questo nuovo collegamento, si affianca alla AZ608 delle 10.10 e alla AZ610 delle 15.10 da Roma Fiumicino già nell’operativo della Compagnia.

