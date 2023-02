Fifa Club World Cup 2022: in campo Real Madrid e Flamengo

Fase finale per la FIFA World Cup 2022 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW.

Martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, in campo per le semifinali del Mondiale per club che si gioca in Marocco. Inizia il torneo per il Flamengo, detentore della Copa Libertadores 2022, che scenderà in campo domani contro l’Al Hilal SFC alle 20 su Sky Sport Football e in streaming su NOW.

Mercoledì sarà finalmente il turno del Real Madrid campione d’Europa 2022. I Blancos guidati da Carlo Ancelotti affronteranno l’Al Ahly alle 20 su Sky Sport Football e in streaming su NOW.

Finali in programma a Rabat l’11 febbraio: alle 16.30 il match per il terzo e quarto posto su Sky Sport 253 e in streaming su NOW, alle 20 la finale che aggiudicherà la competizione su Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

