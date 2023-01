Per il terzo anno consecutivo, da agosto a dicembre 2022, FUJIFILM ha invitato tutti gli europei, fotografi in erba, professionisti e non a condividere nuove fotografie, scattate con uno smartphone o una fotocamera digitale, per la mostra online Printlife@home 2022 – Print Your Photos. Share your life.

Grazie a più di 16.000 immagini, provenienti da tutto il continente, il risultato è una mostra corale che offre una panoramica unica e incredibile del 2022.

In continuità con i 16 anni di storia di FUJIFILM nell’ospitare mostre fotografiche pubbliche, più di 1.100 foto partecipanti a printlife@home sono state esposte nelle più grandi mostre fotografiche in diversi posti in Europa: a settembre al The Photography Show nel Regno Unito e a ottobre al Salon de la Photo di Parigi e al PHOTOPIA di Amburgo.

