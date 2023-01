Tre protagoniste assolute dello spettacolo italiano, in viaggio insieme, in una straordinaria vacanza on the road.

Sono Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti, in partenza per “Quelle Brave Ragazze”, per la prima volta in chiaro, su TV8, da domani, 12 gennaio, ogni giovedì, alle ore 21.30.

Lo show porta in giro per la Spagna queste tre amatissime star, coinvolgendole in alcune attività straordinarie e altre più quotidiane, tra tradizioni locali ed esperienze per loro fuori dal comune.

Tutto questo permette alle 3 “brave ragazze” di calarsi in usanze e culture diverse, ma soprattutto di concedersi una vacanza davvero memorabile.

Mara, Sandra e Orietta si spostano a bordo di un furgoncino molto speciale – e anche iper riconoscibile: leopardato rosa shocking – guidato dal loro autista tuttofare Alessandro Livi, 50% italico e 50% iberico.

Fino alla partenza nessuna delle tre è al corrente della destinazione del volo: solo all’arrivo in aeroporto, a Milano, scoprono di stare per imbarcarsi su un volo diretto a Madrid.

A seguire, dopo la Capitale, si spostano prima a Siviglia, poi nel Deserto di Tabernas, a Granada e infine a Valencia.

