Il Sei Nazioni Under 20 allo Stadio Monigo di Treviso

Le grandi emozioni non hanno prezzo… e a volte costano anche pochissimo!!!!

In occasione delle tre gare interne allo Stadio Monigo di Treviso valide per il Sei Nazioni Under 20, la Federazione riserva il 50% di sconto su biglietti e abbonamenti attraverso un codice di acquisto speciale dedicato alla Community Benetton Rugby per gli acquisti su ticketone 🎫 Clicca qui

Contro Francia, Irlanda e Galles i nostri Azzurrini hanno bisogno di sentire tutto il calore delle tribune piene, come l’anno scorso!! 💙🇮🇹

Basta un click, ed è fatta… E allora tutti a Monigo a tifare Italia!

Venerdì 3 febbraio contro la Francia in campo e sugli spalti un’unica squadra!💪🏻🏉

COME ACQUISTARE:

· Online: Clicca qui

· Clicca sulla partita scelta

· Clicca su acquista ora

· Clicca sul lucchetto in alto a destra

· Inserisci il codice PROMOUNDER206N (IN MAIUSCOLO)

· Inserisci i dati richiesti per l’acquisto

E’ possibile acquistare i biglietti presso la sede Benetton Rugby – via Nascimben 1/B, Treviso – da lunedì a giovedì dalle 15:00 alle 18:30.

Allo Stadio Monigo venerdì 3 febbraio dalle 17:00

