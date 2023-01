Golf: “Dubai Desert Classic” (26-29 gennaio 2023)

Sul nuovo canale di Sky dedicato al golf, Sky Sport Golf, appuntamento con un altro grande evento del DP World Tour, il Dubai Desert Classic, torneo in programma negli Emirati Arabi Uniti da domani, giovedì 26, a domenica 29 gennaio.

In diretta su Sky Sport Golf, ma anche su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, tutte le quattro giornate di gara del torneo, con il commento affidato a Michele Gallerani, Silvio Grappasonni, Massimo Scarpa e Andrea Sillitti.

Secondo evento delle Rolex Series, si gioca sul percorso dell’Emirates Golf Club di Dubai, dove saranno presenti anche tre italiani, Guido Migliozzi e i fratelli Edoardo e Francesco Molinari, quest’ultimo reduce dall’ottimo quinto posto ottenuto al recente HSBC Championship.

