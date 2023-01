Foy Vance arriva in Italia per esibirsi con un doppio show

Foy Vance arriva finalmente in Italia per esibirsi con un doppio show l’8 febbraio 2023 al Blue Note di Milano, per poi proseguire la tournée il 9 febbraio al Locomotiv Club di Bologna e il 10 febbraio 2023 al Folk Club di Torino.

In queste occasioni il cantautore eseguirà dal vivo i brani del suo quarto album in studio, Signs of Life, pubblicato a settembre 2021. I due set previsti allo storico locale milanese saranno alle ore 20.30 e alle ore 23.00, biglietti acquistabili sul sito del Blue Note. Le prenotazioni per lo show di Torino sono invece disponibili sul sito del FolkClub. Mentre le prevendite per lo show bolognese sono acquistabili su Ticketmaster, Ticketone e Dice.fm.

