Prosegue “EXIT LIVE”, la prima serie di date per presentare “EXIT”, il nuovo album e terzo lavoro discografico di BLINDUR, il progetto firmato dal songwriter e producer Massimo De Vita.

Uscito lo scorso 30 settembre 2022 per La Tempesta Dischi, “Exit” ha segnato il ritorno di una delle realtà più premiate e riconosciute della scena alternativa dell’ultimo decennio.

Apprezzamento confermato dai primi riscontri sull’album che, fin dalla settimana di uscita, ha raccolto recensioni entusiaste e interviste sulle pagine di testate come Vinile, Rumore, Raro Più, Il Mattino, SkyTg24, The Wom, Rockit, Tuttorock, Mescalina e moltissime altre.

“Exit” è stato presentato anche con interviste e minilive in moltissime trasmissioni radiofoniche e televisive come Rai Radio2 Social Club in onda su Radio2 e in tv su Rai2, Rai Radio1 Stereonotte, Radio Popolare Network, Casa Italia in onda su Rai Italia, Metropolis e Webnotte in diretta streaming su La Repubblica e con numerose interviste in radio in frequenza regionale e locale.

