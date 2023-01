Mercoledì 4 gennaio torna la serie A TIM dopo la pausa mondiale con la sedicesima giornata della stagione 2022/2023.

Si inizia con Salernitana-Milan, dalle 12.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue dalle 16.30 con Lecce-Lazio su Sky Sport Calcio, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Dalle 18.30 appuntamento con Fiorentina-Monza, su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Studi Sky Sport – A seguire le partite del mercoledì di campionato la “Casa dello Sport Day” che, a partire dalle 11.30, seguirà i pre e i post-partita dei match in programma. In studio Giorgia Cenni, Matteo Marani, Stefano De Grandis e Walter Zenga.

La sedicesima giornata si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Allo spazio notizie, Federica Frola. All’interno del programma, tutte le immagini della giornata di Serie A e gli “SkyLights” del match della domenica sera già a partire dalle 22.50.

