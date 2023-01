La grande musica dei più famosi cartoni animati Disney arriva per la prima volta al TAM!

Da quando Topolino è apparso per la prima volta sul grande schermo, i Disney Studios

hanno intrattenuto bambini e adulti di tutto il mondo con alcuni dei film più famosi mai prodotti.

Sono nate una serie di canzoni di successo come The Bare Necessities, Hakuna Matata, I Wanna Be Like You e A Spoonful Of Sugar.

Insieme alle avventure del topo più famoso del mondo, il pubblico è stato allietato da adorabili personaggi dei cartoni animati, eroi ed eroine senza paura, tra cui Bambi, Dumbo e Snow White, la coraggiosa squadra di Toy Story e l’accattivante tata Mary Poppins.

“Disney in Concert – A Magical concert” è un concerto sinfonico con la Hollywood Symphony Orchestra che farà rivivere decenni di musica indimenticabile.

Splendidi brani che ormai sono dei classici per tutte le famiglie come Aladdin, Pocahontas, Frozen, La Bella e La bestia e, naturalmente, il Re Leone. Sarà l'occasione perfetta per lasciarsi incantare e viaggiare su un tappeto magico nel meraviglioso mondo di Disney.

I concerti Disney in Concert (18 gennaio 2023) e Marvel in Concert (6 febbraio 2023) sono due delle tappe del tour internazionale che sta intraprendendo la Hollywood Symphony Orchestra in questi mesi di inizio 2023.

HOLLYWOOD SYMPHONY ORCHESTRA

L’Hollywood Symphony Orchestra è una formazione speciale composta da musicisti qualificati per interpretare un repertorio dedicato al cinema.

Con una lunga storia, l’orchestra ha costruito il suo prestigio internazionale attraverso un lavoro prolifico. Attraverso questi concerti, che di solito riempiono le sale, l’orchestra riesce a conquistare una vasta gamma di pubblico e portare la musica alle nuove generazioni.

18 GENNAIO 2023

PARTE 1

Lilli e il Vagabondo + Alice nel paese delle meraviglie + Biancaneve

Pocahontas – medley

Il Re Leone – Can You Feel the Love Tonight?

Peter Pan – You Can Fly

Frozen – Do You Want to Build a Snowman?

Monsters & Co

La Bella e La Bestia – Ninna Nanna

Aladdin – Arabian Nights (1st Composition)

Aladdin – Arabian Nights (2nd Composition)

PARTE 2

La carica dei 101– overture

La carica dei 101 – Groove

Tarzan

Zootropolis 1– Foxy Fakeout

Zootropolis 2 – Try Everything

Il Re Leone

Mulan – Medley

Coco – Remember Me

La Sirenetta 1

La Sirenetta 2

