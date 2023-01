Dopo il successo della tournée estiva nelle più suggestive location all’aperto in giro per l’Italia e delle due tappe finali a dicembre de La Mia Voce Tour 2022 nei Palasport di Milano e di Roma, Fabrizio Moro torna in tour con Live 2023 – Racconti unplugged facendo tappa al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 15 aprile 2023.

Il cantautore romano ha annunciato il suo ritorno live lo scorso 21 dicembre, a Roma, sul palco di un Palazzo dello Sport sold out, davanti a una platea gremita di fan che ha stretto l’artista in un abbraccio nella sua città. Il live sarà un appuntamento speciale in cui Fabrizio Moro regalerà al pubblico uno spettacolo emozionante e unico in una dimensione intima e coinvolgente.

«Ho costruito tutta la mia carriera attraverso le canzoni che ho scritto ma, soprattutto l’ho costruita facendo concerti ovunque, per più di 20 anni, ieri sera a Roma l’ultima tappa del tour. Ripartiremo a marzo 2023 con un nuovo Live dal titolo “Racconti unplugged”. Fra qualche settimana vi anticiperò di cosa si tratta e vi racconterò cosa accadrà in questi concerti dalla forma completamente nuova e inedita per me. Vi abbraccio» ha affermato Fabrizio Moro.

PREZZI BIGLIETTI: I platea 69,00 € – I platea laterale 50,00 € – II platea 60,00 € – Balconata 35,00 €

I biglietti possono essere acquistati attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00 (Piazza Costituzione 5/f, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).

