Anno nuovo… nuovi appuntamenti allo Spirit de Milan

Allo SPIRIT DE MILAN (Via Bovisasca, 59) l’Epifania non porta via le feste! Si continua a ballare e a divertirsi con gli appuntamenti dal vivo proposti dal locale meneghino dal gusto vintage.

VENERDÌ 6 GENNAIO

Alle 22.30 – BANDIERA GIALLA con DANCE ANGELS: trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women. A seguire Dj Set con Alex Biasco.

Biglietto di ingresso 20€ con una consumazione per chi viene dopocena (15 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 15€ con consumazione per chi fa aperitivo (10 euro per i soci Spirit de Milan Aps 2022), 7€ per chi viene a cena.

SABATO 7 GENNAIO

Alle 22:30 – HOLY SWING NIGHT con CALABRÒ COI COLIBRÌ: formazione capitanata da Fabio Calabrò (voce e ukulele) che propone con un coinvolgente sound i classici dello swing insieme a cabaret musicale e invenzioni umoristiche. A seguire swing Dj Set.

Biglietto di ingresso 7€ per chi cena o fa aperitivo, 15€ con consumazione per chi viene dopocena (10€ per i soci Spirit de Milan Aps 2022).

DOMENICA 8 GENNAIO

Alle 22:00 – SPIRIT IN BLUES con STEF ROSEN TRIO: uno dei più innovativi e genuini rappresentanti della scena blues e soul europea accompagnato da Henry Carpaneto all’organo e Lorenzo Bergamino alla batteria. La musica proposta trova radici nel sound dei primi anni ’70 e nella tradizione del blues acustico degli anni ’20 e ’30.

Alle 21, prima dello spettacolo, lezione primi passi di blues dance con Valentina Simonti.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

