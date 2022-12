Nella discarica di Bhalswa, a nord-ovest di Delhi, un flusso costante di jeep sale a zig-zag sul cumulo di rifiuti per scaricarne altri su una pila alta ormai più di 62 metri.

Gli incendi causati dal calore e dal gas metano scoppiano sporadicamente .

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Delhi ha risposto a 14 incendi finora quest’anno – e alcuni in profondità sotto il cumulo possono bruciare per settimane o mesi, mentre uomini, donne e bambini lavorano nelle vicinanze, setacciando la spazzatura per trovare oggetti da vendere.

Alcuni dei 200.000 residenti di Bhalswa dicono che l’area è inabitabile, ma non possono permettersi di trasferirsi e non hanno altra scelta che respirare l’aria tossica e fare il bagno nell’acqua contaminata.

Bhalswa non è la più grande discarica di Delhi. È circa tre metri più bassa della più grande, Ghazipur, ed entrambe contribuiscono alla produzione totale di gas metano del Paese.

Il metano è il secondo gas serra più abbondante dopo l’anidride carbonica, ma contribuisce in misura maggiore alla crisi climatica perché il metano intrappola più calore.

Secondo GHGSat, che monitora il metano via satellite, l’India produce più metano dalle discariche di qualsiasi altro Paese.

Secondo il Global Methane Tracker dell’Agenzia Internazionale dell’Energia (AIE), l’India è seconda solo alla Cina per le emissioni totali di metano.

Nell’ambito della sua iniziativa “India pulita”, il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha dichiarato che sono in corso sforzi per rimuovere queste montagne di rifiuti e convertirle in zone verdi.

Questo obiettivo, se raggiunto, potrebbe alleviare alcune delle sofferenze dei residenti che vivono all’ombra di queste discariche e aiutare il mondo a ridurre le emissioni di gas serra.

https://www.iea.org/reports/global-methane-tracker-2022

