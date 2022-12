Grande successo di pubblico per Snowflake che rimane in scena fino al primo gennaio a Fortezza Est (via Francesco Laparelli 63); appuntamento speciale per la notte di Capodanno quando, dopo lo spettacolo, il pubblico brinderà con gli attori in una serata di musica e danze.

Snowflake potrebbe essere definita un’amara favola di Natale: protagonista è Andy (interpretato da Marco Quaglia), un uomo a cui piace la televisione nostalgica, le pinte di birra al pub e sentire gli album dall’inizio alla fine. E’ un razzista? Lui dice di no. E’ misogino? Lui dice di no. Andy è confuso su cosa sia il ‘politically correct’. Andy ha votato a favore della Brexit. Sua figlia, Maya, no. Maya vuole dire a Boris Johnson cosa pensa di lui. Maya sa come dovrebbe essere il mondo oggi e ha le idee chiare su come renderlo più bello. Il problema è che 3 anni fa Maya ha lasciato casa, e padre e figlia non si parlano da allora. Forse questo Natale tornerà.

Snowflake di Mike Bartlett è una storia di conflitti generazionali, di padri e figlie e della difficoltà di ascoltarsi in questo periodo storico. È un testo in cui ognuno di noi si riconosce nelle proprie fragilità e riesce a vedere le ragioni dell’altro. Una scrittura che fotografa il nostro contemporaneo mentre ci fa ridere e piangere. Ha debuttato all’Old Fire Station a Oxford nel 2018 e ha continuato il suo tour al Kiln Theatre di Londra nel 2019 diretto da Clare Lizzimore. In Italia ha debuttato, per la regia di Stefano Patti, all’interno della Rassegna TREND 2021 curata da Rodolfo Di Giammarco.

Fortezza Est

