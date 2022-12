Rosa Chemical parteciperà allaFestival di Sanremo (7-11 febbraio 2023) per la prima volta.

Dopo aver stupito il pubblico del Festival come artista ospite di Tananai durante la serata cover, in cui hanno interpretato un’inedita versione di “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà, questa volta l’artista torna sul palco dell’Ariston come cantante in gara.

Rosa Chemical, nome d’arte di Manuel Franco Rocati, è un artista di Grugliasco (Torino), classe 1998. Si avvicina al mondo dell’arte prima come pittore, tatuatore, modello e poi come writer, disciplina che gli fa conoscere il mondo del rap. I suoi brani lo impongono nel panorama musicale urban attuale per i suoi testi eccentrici nati dall’esigenza di esprimersi senza filtri a 360°.

Tra i temi maggiormente trattati la libertà di essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme della società e l’amore libero.

Nel 2022 pubblica “non è normale”, brano con cui gira l’Italia in un radio & digital tour a bordo di un camper rosa per dare vita a contenuti che fanno discutere sul concetto di normalità.

