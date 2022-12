No Name Radio: presentazione Domenica 18 Dicembre

La nuova realtà, powered by RAI, è pronta a entrare nelle case, nelle scuole, negli uffici, nelle università, nelle auto e in qualsiasi altro luogo avrete in mano un cellulare e una connessione o una radio digitale.

Domenica 18 dicembre, alle ore 18:00, gli studi RAI di via Asiago 10 a Roma aprono le porte per la presentazione di quello che sarà uno spazio musicale sempre libero e a portata di mano, fatto dai giovani per far risuonare gli artisti della scena nazionale e internazionale.

Per l’occasione, Federica Longo e Michele Gioia, due giovani conduttori della Gen Z nonché primi due speaker della radio, intervisteranno 4 ospiti d’eccezione, tra i nomi di punta dell’attuale panorama musicale italiano: ERNIA, FRANCO 126, FULMINACCI e LIL KVNEKI (dal duo Psicologi) saranno gli special guest che No Name Radio accoglierà nei propri studi per la sua prima messa in onda.

A seguire, per concludere in musica e dal vivo il grande evento di presentazione della radio, ci saranno 2 preziosi showcase, che vedranno l’esibizione di due artiste tra le più in vista della nuova scena: CLAUDYM e DITONELLAPIAGA.

Per partecipare ai due mini live e prenotare uno dei 70 posti disponibili, basta correre sui social di No Name Radio e seguire le istruzioni.

www.nonameradio.it –

www.instagram.com/noname_radio/

Altri articoli Dietro La Radio su Dietro La Notizia