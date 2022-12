L’attrice Kirstie Alley, nota soprattutto per il suo ruolo nella serie comica Cheers (“Cin Cin ” la versione italiana) negli anni ’80 e ’90, è morta di cancro a 71 anni, secondo un comunicato della famiglia.

“Siamo tristi di informarvi che la nostra incredibile, forte e amorevole madre è morta”, hanno scritto i suoi figli.

La Alley ha vinto un Emmy per il suo ruolo di manager di un pub nella popolare serie televisiva.

La nativa di Wichita, Kansas, è apparsa anche nei film Star Trek II: L’ira di Khan, Drop Dead Gorgeous e nella serie Look “Who’s Talking”,in Italia, “Senti chi parla”, con John Travolta, film del 1989, che la vide protagonista come trentenne incinta lasciata dall’amante e aiutata dal tassista John Travolta, che la porterà a partorire e a divenire il suo più dolce corteggiatore.

Il comunicato della famiglia non ha specificato quale cancro avesse, ma ha detto che era stato “scoperto solo di recente”.

“Era circondata dai suoi familiari più stretti e ha combattuto con grande forza, lasciandoci la certezza della sua infinita gioia di vivere e di qualsiasi avventura ci attenda”, si legge ancora.

“Per quanto fosse un’icona sullo schermo, era una madre e una nonna ancora più straordinaria”.

Hanno anche elogiato la sua “gioia e passione per la vita, i suoi figli, i suoi nipoti e i suoi molti animali, per non parlare della sua eterna gioia di creare”.

John Travolta, che ha recitato con lei nella serie Look Who’s Talking, – e è andato su Instagram per renderle omaggio

“Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto. Ti voglio bene Kirstie”, ha scritto accanto a una sua foto.

“So che ci rivedremo”.

“Senti chi parla” è, ..casualmente su Netflix da diversi giorni.

