Milano Serravalle informa che domenica 4 dicembre 2022 sono in programma le operazioni di bonifica di n.3 ordigni bellici rinvenuti nell’area industriale dismessa “Ex Innocenti” di via Rubattino a Milano, che comporteranno la chiusura al traffico della A51 Tangenziale Est, in entrambe le direzioni di marcia, nel tratto compreso tra Linate-Forlanini e Lambrate-Segrate dalle 08:30 alle 15:00.

VIABILITA’ ALTERNATIVA RISPETTO LA CARREGGIATA NORD (DIREZIONE A4-USMATE)

Per le provenienze da sud verrà istituita l’uscita obbligatoria sullo svincolo 6 Forlanini-Linate (Km 4+473), l’indirizzamento del traffico in direzione Aeroporto Linate, dapprima sulla SP15bis e successivamente SP14 “Rivoltana”, per il conseguente rientro in Tangenziale Est allo svincolo SP103 Segrate.

Per il traffico diretto verso A4 Venezia sarà possibile seguire le indicazioni A58-A35. ll traffico diretto verso il Centro Città potrà altresì proseguire sul Viale Forlanini in direzione Milano Centro.

VIABILITA’ ALTERNATIVA RISPETTO LA CARREGGIATA SUD (DIREZIONE A1-BOLOGNA)

Per le provenienze da nord verrà istituita l’uscita obbligatoria sullo svincolo 8 Lambrate-Segrate (Km 7+313), la deviazione del traffico in direzione SP103 Segrate lungo la strada “Cassanese” per il successivo rientro in Tangenziale Est allo svincolo Forlanini-Linate.

Il traffico diretto verso il Centro Città potrà altresì proseguire su Via Rombon in uscita dallo svincolo MI-Lambrate.

Nell’ambito delle medesime operazioni, verrà interdetto al traffico l’accesso alla A51 Tangenziale Est dalle principali arterie autostradali interconnesse.

VIABILITA’ ALTERNATIVA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DALL’AUTOSTRADA A4

Per le provenienze da Torino (carreggiata est) verranno preclusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione con A52 Tangenziale Nord e A51 Tangenziale Est, il traffico potrà uscire allo svincolo precedente Cinisello Balsamo / Sesto San Giovanni o in alternativa proseguire in direzione Venezia per il successivo ingresso in A58 TEEM.

Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Agrate Brianza in uscita dalla medesima carreggiata est (direzione Venezia).

Per le provenienze da Venezia (carreggiata ovest) verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione con A51 Tangenziale Est, l’itinerario alternativo consigliato prevede l’indirizzamento del traffico al precedente svincolo d’interconnessione con A58 TEEM.

VIABILITA’ ALTERNATIVA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA A50 TANGENZIALE OVEST

Per le provenienze da A8/A9 Varese-Como (carreggiata sud) verrà chiuso al traffico il bivio A50-A1 in direzione A1 Milano / A51 Tangenziale Est. Il percorso alternativo consigliato prevede l’uscita allo svincolo precedente SP412 Val Tidone in direzione MI-Vigentina per il successivo ingresso in A51 attraverso la viabilità ordinaria.

In alternativa, il traffico dovrà proseguire in direzione A1 Bologna per il successivo ingresso in A58 TEEM.

VIABILITA’ ALTERNATIVA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA AUTOSTRADA A1

Per le provenienze da sud (direzione Milano) verrà istituita l’uscita obbligatoria sulla A50 Tangenziale Ovest in direzione A8-Laghi, l’itinerario alternativo consigliato prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo SP412 Val Tidone in direzione MI-Vigentina o in alternativa al precedente svincolo d’interconnessione con A58 TEEM.

VIABILITA’ ALTERNATIVA PER IL TRAFFICO PROVENIENTE DA AUTOSTRADA A7

Per le provenienze da Genova-Ventimiglia (direzione Milano) dirette verso A4 / A51 Tangenziale Est, l’itinerario alternativo consigliato prevede la deviazione in A21 direzione Piacenza, il proseguimento in A1 direzione Milano per il successivo ingresso in A58 TEEM.

In caso di ultimazione anticipata delle operazioni saranno contestualmente revocati i provvedimenti alla circolazione sopra richiamati.

